В гараже стояло 12 белых машин,синих на 5 меньше. чем белых, а красных в 2 раза больше чем, синих. Сколько всего машин стояло в гараже.

Математика
В гараже стояло 12 белых машин,синих на 5 меньше. чем белых, а красных в 2 раза больше чем, синих. Сколько всего машин стояло в гараже.
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Гость:
Незнаю как решить это
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