В гараже стояло 12 белых машин,синих на 5 меньше. чем белых, а красных в 2 раза больше чем, синих. Сколько всего машин стояло в гараже.

Математика

В гараже стояло 12 белых машин,синих на 5 меньше. чем белых, а красных в 2 раза больше чем, синих. Сколько всего машин стояло в гараже.

Автор: Гость