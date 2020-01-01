Какие острова и полу острова окружают Азию ?

География
Какие острова и полу острова окружают Азию ?
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Гость:
Юго-Западная Азия включает полуостров Малая Азия, Иранское и Армянское нагорья, Левант, Месопотамию, Аравийский полуостров, остров Кипр, а также ряд небольших островов Персидского залива и Красного моря
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