Какие острова и полу острова окружают Азию ?
География
Какие острова и полу острова окружают Азию ?
Ответ(ы):
Гость:
Юго-Западная Азия включает полуостров Малая Азия, Иранское и Армянское нагорья, Левант, Месопотамию, Аравийский полуостров, остров Кипр, а также ряд небольших островов Персидского залива и Красного моря
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