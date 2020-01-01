Помогите второй столбик

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Результаты процессщв жизнедеятельности зелёных растений:1) Накопление органической массы2) Накопление энергии3) Обеспечение постояных содержащихся углекислого газа в атмосферу4) Накопление кислорода в атмосферу5) Создание почьвы на земле: Значение этих процессов:1) Питание,как растений так и других организмов2) Создание белков и жиров3) Поглощение углекислого газа4) Создание азонового слоя5) Создание плодородного слоя,в котором содержатся разные питательные вещества.