1)Найдите сумму S=0.3+0.6+0.9+...+3 2) найдите произведение Р=1/20*1/18*1/16*...*1/2 На языке Паскал?? с помощью команд REPEAT и WHILE. Помогите пожалуйста!
Информатика
1)Найдите сумму S=0.3+0.6+0.9+...+3 2) найдите произведение Р=1/20*1/18*1/16*...*1/2 На языке Паскал?? с помощью команд REPEAT и WHILE. Помогите пожалуйста!
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