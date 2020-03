Составить рассказ на английском мой портфель

Гость: Гость:

Portfolio - a very important thing. It should be comfortable, because with him to go to school for a year, and sometimes two. Therefore, the purchase of a portfolio, I always take very seriously. On the eve of the school year my mother and I went to the store, and I chose a long time knapsack. One was too large, the other small, not like the third form. And finally, I fixed his eyes on a portfolio picked up, examined all departments, poschёlkal snaps and realized that this is what you need. My portfolio is green with light green trim. In it, two large compartments, large zippers fastened. There I put my textbooks and notebooks. Several small pockets, including stationery, keys and cell phone, create additional convenience: all the small things are separate from each other, they can quickly find and get. At the back of the portfolio dense foam rubber gasket, so the content does not injure your back. The straps are regulated by a special mechanism, they can be lengthened and shortened. Plastic locks in the joints of parts fastened with one click. My Portfolio - friend and assistant tuition. He is always with me at school and at home. (178 words) Портфель — очень важная вещь. Он дол­жен быть удобным, ведь с ним приходится хо­дить в школу целый год, а иногда и два. По­этому к покупке портфеля я всегда отношусь очень серьёзно. Накануне этого учебного года мы с мамой отправились в магазин, и я долго выбирал ра­нец. Один был слишком велик, другой мал, у третьего не нравилась форма. И вот наконец я остановил свой взгляд на одном портфеле, взял в руки, исследовал все отделения, пощёл­кал замочками и понял: это то, что нужно. Мой портфель зелёного цвета с салато­вой отделкой. В нём два больших отделения, застёгивающихся крупными молниями. Туда я кладу учебники и тетради. Несколько ма­леньких карманчиков, в том числе для канце­лярских принадлежностей, ключей и сотового телефона, создают дополнительные удобства: все мелкие вещи лежат отдельно друг от дру­га, их быстро можно найти и достать. У порт­феля с тыльной стороны плотная прокладка из поролона, поэтому содержимое не травми­рует спину. Лямки регулируются специальным механизмом, их можно удлинять и укорачи­вать. Пластмассовые замки в местах соедине­ния деталей застёгиваются одним щелчком. Мой портфель — друг и помощник в учёбе. Он всегда со мной в школе и дома. (178 слов)