Даны вещества: а) CH3-COOH б) C6H5-COOH в) CH3-CH=CH-COOH г) C2H5-COOH д) (C2H5-COO)2Ca е) C17H33-COOH ж) H-COOC2H5 з) CH3-COOC3H7 и) C17H35-COOH к) CH2Cl-COOH --Найдите межклассовый изомер веществу г. Назовите эти вещества по ...
Химия
Даны вещества: а) CH3-COOH б) C6H5-COOH в) CH3-CH=CH-COOH г) C2H5-COOH д) (C2H5-COO)2Ca е) C17H33-COOH ж) H-COOC2H5 з) CH3-COOC3H7 и) C17H35-COOH к) CH2Cl-COOH --Найдите межклассовый изомер веществу г. Назовите эти вещества по систематической и тривиальной номенклатуре -- Получите вещество а из этаналя. Напишите уравнение реакции. -- Напишите уравнение реакции вещества б с гидроксидом калия. --Напишите уравнение реакции образования сложного эфира из глицерина и трёх молекул кислоты и. Какое агрегатное состояние имеет данный жир? -- Напишите уравнение гидролиза вещества з. Назовите продукты реакции.
Ответ(ы):
Гость:
А)этановая кислота или уксусная Б)бензойная к-та или фенилуксусная к-ты В) кротоновая кислота или бутен-2-овая кислота г)пропановая к-та или пропионовая к-та д)пропионат кальция е)олеиновая к-та ж)этил формиат или этиловый эфир муравьиной к-ты з)пропионовый эфир уксусной к-ты и)стеариновая к-та к)хлоруксусная к-та изомер вещ-ва г CH3-COOCH3 вещ-во а СH3-COH+KMnO4+H2SO4=CH3-COOH+MnSO4+K2SO4+H2O вещ-во б с KOH-- С6H5COOH+KOH=C6H5COOK+H2O гидролиз вещ-ва з CH3COOC3H7=C3H7OH +CH3COOH на картинке образование сложного эфира
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