Даны вещества: а) CH3-COOH б) C6H5-COOH в) CH3-CH=CH-COOH г) C2H5-COOH д) (C2H5-COO)2Ca е) C17H33-COOH ж) H-COOC2H5 з) CH3-COOC3H7 и) C17H35-COOH к) CH2Cl-COOH --Найдите межклассовый изомер веществу г. Назовите эти вещества по ...

Химия

Даны вещества: а) CH3-COOH б) C6H5-COOH в) CH3-CH=CH-COOH г) C2H5-COOH д) (C2H5-COO)2Ca е) C17H33-COOH ж) H-COOC2H5 з) CH3-COOC3H7 и) C17H35-COOH к) CH2Cl-COOH --Найдите межклассовый изомер веществу г. Назовите эти вещества по систематической и тривиальной номенклатуре -- Получите вещество а из этаналя. Напишите уравнение реакции. -- Напишите уравнение реакции вещества б с гидроксидом калия. --Напишите уравнение реакции образования сложного эфира из глицерина и трёх молекул кислоты и. Какое агрегатное состояние имеет данный жир? -- Напишите уравнение гидролиза вещества з. Назовите продукты реакции.

Автор: Гость