Составить распространение предложение со словами студенты и студенчество в прош??дшем времени
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Составить распространение предложение со словами студенты и студенчество в прош??дшем времени
Ответ(ы):
Гость:
Так пиши вот эти предложения Студенты уже давно были в своих комнатах в которые их расселили Студенчество еще с давних времен стало сложной частью жизни.
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