Объясните, пожалуйста, постановку всех знаков препинания. Мересьев сделал неско??ько осторожных шагов, ( 1) и дались они ему, (2) эти первые шаги, (3) с таким трудом, (4) что, (5) дойдя до двери и обратно, (6) он почувствовал,...

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Объясните, пожалуйста, постановку всех знаков препинания. Мересьев сделал неско??ько осторожных шагов, ( 1) и дались они ему, (2) эти первые шаги, (3) с таким трудом, (4) что, (5) дойдя до двери и обратно, (6) он почувствовал, (7) будто бы куль муки втащил на пятый этаж.

Автор: Гость