Объясните, пожалуйста, постановку всех знаков препинания. Мересьев сделал неско??ько осторожных шагов, ( 1) и дались они ему, (2) эти первые шаги, (3) с таким трудом, (4) что, (5) дойдя до двери и обратно, (6) он почувствовал,...
Русский язык
Объясните, пожалуйста, постановку всех знаков препинания. Мересьев сделал неско??ько осторожных шагов, ( 1) и дались они ему, (2) эти первые шаги, (3) с таким трудом, (4) что, (5) дойдя до двери и обратно, (6) он почувствовал, (7) будто бы куль муки втащил на пятый этаж.
Ответ(ы):
Гость:
1) ССП; 2-3) уточнение; 4) придаточное; 5-6) деепр. оборот; 7) придаточное.
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