Русский язык-написать мини-сочинение (4-5 предложений) "Прогулка" Опорные слова: Зимним вечером, под старым дубом, со старшим братом, на обратном пути, сосновый лес. СЛОВА МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ПО ПАДЕЖАМ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПОРНЫЕ СЛОВА ...
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Русский язык-написать мини-сочинение (4-5 предложений) "Прогулка" Опорные слова: Зимним вечером, под старым дубом, со старшим братом, на обратном пути, сосновый лес. СЛОВА МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ПО ПАДЕЖАМ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПОРНЫЕ СЛОВА ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Плиз помогите!!!
Ответ(ы):
Гость:
Однажды зимним вечером я вышел со старшим братом на прогулку в сосновый лес. В сосновом лесу было трудно пройти из-за снежного завала. Потихоньку пробираясь между деревьями мы увидели лису. Она юркнула в нору. А на обратном пути под старым дубом мы заметили её следы. Прогулка прошла очень интересно.
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