Рассказ про народные промыслы ульяновска

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Наша страна славится уникальными народными промыслами, которые передаются из поколения в поколение, и несут в себе часть русской души. Все ремесло непременно выполняется вручную, с вложением огромного труда и умения мастеров. Мы должны чтить и помнить русскую культуру. Именно по этому в нашем магазине представлены товары различных народных промыслов: берестяные изделия, гжель, хохлома, жостово, кировская роспись и др.