Теплоход проплыл за 3 часа 100 челых 1|4 км в 1 час он проплыл 32 челые 3|4 км, это на 3 челые 2|4 км меньше чем во 2 час . сколько км он проплыл в 3 часа

Математика

Теплоход проплыл за 3 часа 100 челых 1|4 км в 1 час он проплыл 32 челые 3|4 км, это на 3 челые 2|4 км меньше чем во 2 час . сколько км он проплыл в 3 часа

Автор: Гость