Теплоход проплыл за 3 часа 100 челых 1|4 км в 1 час он проплыл 32 челые 3|4 км, это на 3 челые 2|4 км меньше чем во 2 час . сколько км он проплыл в 3 часа
Математика
Теплоход проплыл за 3 часа 100 челых 1|4 км в 1 час он проплыл 32 челые 3|4 км, это на 3 челые 2|4 км меньше чем во 2 час . сколько км он проплыл в 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
1)32 34 + 3 24= 36 14- во второй час 2)100 14 - 36 14 - 32 34= 31 14-в третий час
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