Задача 7 помогите пожалуйста заранее спасибо
Математика
Задача 7 помогите пожалуйста заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
15 умножаем на 3 =45 (рябин до обеда) 45+15=60 (кустов всего) 90-60=30 (кустов)
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