Происхождения высказываний спартанской воспитание и лаконичный язык

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Происхождения высказываний спартанской воспитание и лаконичный язык
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Гость:
спартанское воспитание - это очень строгие правила которые нельзя не выполнять. лаконичная речь это - очень четкая Ясная и понятная речь
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