Помогите ришить пожалуйста. дано: m(nh3)=34г v(nh3)-? N(nh3)-?
Химия
Помогите ришить пожалуйста. дано: m(nh3)=34г v(nh3)-? N(nh3)-?
Ответ(ы):
Гость:
N(NH3)=m/M= 34/17= 2 моль V(NH3)=n*Vm= 2* 22.4=44,8 дм3 N(NH3)= n*Na= 2* (6,02* 10(23 степени))=12,04*10(23 степени)
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