Геометрическая прогрессия b8=12 b12=-8. Существует ли такая геометрическая прогрессия?
Алгебра
Геометрическая прогрессия b8=12 b12=-8. Существует ли такая геометрическая прогрессия?
Ответ(ы):
Гость:
B₈=12 b₁₂=-8 b₈=b₁*q⁷ Разделим второе уравнение на первое: b₁₂=b₁*q¹¹ (b₁*q¹¹)/(b₁/q⁷)=-8/12 q⁴=-2/3 Так как q⁴≥0 ⇒ такая геометрическая прогрессия не существует.
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