Скорость полёта скворцов 19, 5 м/с а стрижа в1, 4 раза больше На сколько метров меньше пролетит скворец чем стриж 1) 1 сикунду. 2) за 1 минуту

Математика

Скорость полёта скворцов 19, 5 м/с а стрижа в1, 4 раза больше На сколько метров меньше пролетит скворец чем стриж 1) 1 сикунду. 2) за 1 минуту

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