"Составьте предложения" пожалуйста срочно нужно

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"Составьте предложения" пожалуйста срочно нужно
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We have never go to the beach in winter I like swimming very much She has got a pretty blue dress A letter was written yesterday by him All over the world many countries is spoken in  English не знаю
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