1)Напишите числа-близнецы от 1 до 50, используя таблицу простых чисел. 2)Какими цифра??и не может заканчиваться многозначное простое число?

Математика

1)Напишите числа-близнецы от 1 до 50, используя таблицу простых чисел. 2)Какими цифра??и не может заканчиваться многозначное простое число?

Автор: Гость