1)Напишите числа-близнецы от 1 до 50, используя таблицу простых чисел. 2)Какими цифра??и не может заканчиваться многозначное простое число?

Математика
1)Напишите числа-близнецы от 1 до 50, используя таблицу простых чисел. 2)Какими цифра??и не может заканчиваться многозначное простое число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Числа близнецы (3,5,7,11,13,17,19,29,31,41,43) 2)0,2,4,5,6,8. 2)Т.е. числа которые делятся на 2, и на 5.
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