1) Название документов, в которых закреплялись результаты переписи по территориям 2) Приёмы и собрания дворян, введённые Петром, на которых обязательно было приходить в европейском костюме и говорить на иностранных языках 3) ...
История
1) Название документов, в которых закреплялись результаты переписи по территориям 2) Приёмы и собрания дворян, введённые Петром, на которых обязательно было приходить в европейском костюме и говорить на иностранных языках 3) Система налогообложения, введённая при Петре I
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ревизии/ ревизские сказки 2) Ассамблеи 3) Подушная подать
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