1) Неизменяемая часть речи в значении имени существительного 2) предложение в зна??ении имени существительного 3) имя ( числительное, местоимение, прилагательное) в И.п + местоимение в Р.п. с предлогом "из" 4) имя в И.п.+ им...
Русский язык
1) Неизменяемая часть речи в значении имени существительного 2) предложение в зна??ении имени существительного 3) имя ( числительное, местоимение, прилагательное) в И.п + местоимение в Р.п. с предлогом "из" 4) имя в И.п.+ имя сущ. в Р.п. 5) имя сущ. в И.п + имя сущ. а Т.п. с предлогом "с" по одному примеру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. междометие Ура 2. Тишина. 3. пять из них; она из наших; самая красивая из всех 4. раба любви 5. бутерброд с колбасой
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