1) Неизменяемая часть речи в значении имени существительного 2) предложение в зна??ении имени существительного 3) имя ( числительное, местоимение, прилагательное) в И.п + местоимение в Р.п. с предлогом "из" 4) имя в И.п.+ им...

Русский язык

1) Неизменяемая часть речи в значении имени существительного 2) предложение в зна??ении имени существительного 3) имя ( числительное, местоимение, прилагательное) в И.п + местоимение в Р.п. с предлогом "из" 4) имя в И.п.+ имя сущ. в Р.п. 5) имя сущ. в И.п + имя сущ. а Т.п. с предлогом "с" по одному примеру

Автор: Гость