Помогите пожалуйста, решается отметка за четверть!! Изучите карту "Завершение те??риториального раздела мира к 1914 году" и назвать: а) крупные державы этого времени б) важнейшие колонии европейских стран. Расскажите о напра...

Гость: Гость:

А) Крупные державы того времени: Германская империя, Австро-венгерская империя, Великобритания, Французская республика, Российская империя. б) Колонии представляли интерес для империй как место сбыта собственных товаров. Основные колонии находились в Азии (район Индии) и Африке (западная, центральная, северная и восточная африка). В южной америке также были колонии Великобритании, однако границ со странами Тройственного союза они не имели. Российская империя колоний не имела и воевала исключительно за расширение собственных земель в Европе (территории бывшей Австро-венгерской империи и земли Босфорского пролива - важнейшего для России морского торгового пути). Основные войны за колонии вели Франция и Великобритания в составе Антанты и Германия в лице тройственного союза. Австро-венгрия вынуждена была концентрировать все армии и дивизии на восточной фронте - против российского "медведя" и русских солдат.