Приведите 5 примеров относительности движения тел.

Гость: Гость:

Движущиеся тела изменяют свое положение относительно других тел. Таким образом говорить о том, что какое-то тело движется, можно лишь тогда, когда ясно, относительно какого другого тела — тела отсчета изменилось его положение. Идя в школу, Вы двигаетесь вперед относительно Вашего дома и, в то же время, передвигаетесь назад относительно автобуса, на который опоздали. Человек, который успел на этот автобус, сидит и спокойно читает книгу, ничуть не задумываясь о том, что именно в этот момент несется над дорогой со скоростью 60 км/ч. Посмотрев в окно, этот человек с удивлением отметил, что слева от автобуса машины проносятся вперед, а справа - почему-то назад, хотя все едут в одном направлении..)) Муха летела навстречу автобусу по каким-то там своим делам, залетела в окно водителя и, через 15 минут, полетав по салону, вылетела из последнего окна автобуса вообще в другом районе города, пролетев относительно автобуса всего 10 м, а относительно дороги 15 км. - Вот, наверное, удивилась!..)) Если Вы прыгаете с вышки в воду, то в системе отсчета, связанной с Землей, Вы падаете в воду. А в системе отсчета, связанной с Вами, вода стремительно падает на Вас снизу..)) Ну и, кроме того, все мы, - и люди, и машины, и растения, и даже мухи летим по орбите вокруг Солнца со скоростью почти 30 км/с, но это, однако же, не мешает нам спать, гулять, учиться в школе и вообще жить..))