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Математика
Найдите значение выражения. Можно, пожалуйста, подробнее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) воспользуемся формулой (а-b)^2=a^2-2a+b^2, тогда числитель равен (1-корень четвёртой степени из 5)^2,те (1-5^(1/4))^2 2) преобразуем корень четвёртой степени из 45; 45=9•5, (45)^(1/4)=(9)^(1/4)•(5)^(1/4)=(3)^(1/2)•(5)^(1/4) 3) рассмотрим знаменатель (3^(1/2)-3^(1/2)•5^(1/4))^2= = (3^(1/2))^2•(1-5^(1/4))^2=3•(1-5^(1/4))^2 4) разделим числитель на знаменатель, получим 1/3
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