Помогите написать программу в СИ++.Задача такая : Если сумма трёх попарно различны?? действительных чисел x,y,z меньше единицы, то наименьшее из этих трёх чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньш...

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Помогите написать программу в СИ++.Задача такая : Если сумма трёх попарно различны?? действительных чисел x,y,z меньше единицы, то наименьшее из этих трёх чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньшее из x и y полусуммой двух оставшихся значений. Заранее спасибо))

Автор: Гость