Помогите написать программу в СИ++.Задача такая : Если сумма трёх попарно различны?? действительных чисел x,y,z меньше единицы, то наименьшее из этих трёх чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньш...
Информатика
Помогите написать программу в СИ++.Задача такая : Если сумма трёх попарно различны?? действительных чисел x,y,z меньше единицы, то наименьшее из этих трёх чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньшее из x и y полусуммой двух оставшихся значений. Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Dev-C++ 5.11 #include <iostream> using namespace std; int main(void) {float x,y,z=0;
cin>>x>>y>>z;
if(x+y+z<1)
{float min=x;
if (min>y) min=y;
if (min>z) min=z;
if (min==x) x=(y+z)/2;
if (min==y) y=(x+z)/2;
if (min==z) z=(x+y)/2;} else if(x>y) y=(x+z)/2; else x=(y+z)/2; cout<<x<<" "<<y<<" "<<z<<" "; return 0;} Пример ввода: 1.1 2.2 3.3 Пример вывода: 2.75 2.2 3.3
cin>>x>>y>>z;
if(x+y+z<1)
{float min=x;
if (min>y) min=y;
if (min>z) min=z;
if (min==x) x=(y+z)/2;
if (min==y) y=(x+z)/2;
if (min==z) z=(x+y)/2;} else if(x>y) y=(x+z)/2; else x=(y+z)/2; cout<<x<<" "<<y<<" "<<z<<" "; return 0;} Пример ввода: 1.1 2.2 3.3 Пример вывода: 2.75 2.2 3.3
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