Помогите написать программу в СИ++.Задача такая : Если сумма трёх попарно различны?? действительных чисел x,y,z меньше единицы, то наименьшее из этих трёх чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньш...

Информатика
Помогите написать программу в СИ++.Задача такая : Если сумма трёх попарно различны?? действительных чисел x,y,z меньше единицы, то наименьшее из этих трёх чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньшее из x и y полусуммой двух оставшихся значений. Заранее спасибо))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Dev-C++ 5.11 #include <iostream> using namespace std; int main(void)  {float x,y,z=0;
 cin>>x>>y>>z;
 if(x+y+z<1)
  {float min=x;
  if (min>y) min=y;
  if (min>z) min=z;
  if (min==x) x=(y+z)/2;
  if (min==y) y=(x+z)/2;
  if (min==z) z=(x+y)/2;}   else   if(x>y) y=(x+z)/2; else x=(y+z)/2;  cout<<x<<" "<<y<<" "<<z<<" ";  return 0;} Пример ввода: 1.1 2.2 3.3 Пример вывода: 2.75 2.2 3.3
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