Помогите написать программу в СИ++.Задача такая : Если сумма трёх попарно различны?? действительных чисел x,y,z меньше единицы, то наименьшее из этих трёх чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньш...

//Dev-C++ 5.11 #include <iostream> using namespace std; int main(void) {float x,y,z=0;

cin>>x>>y>>z;

if(x+y+z<1)

{float min=x;

if (min>y) min=y;

if (min>z) min=z;

if (min==x) x=(y+z)/2;

if (min==y) y=(x+z)/2;

if (min==z) z=(x+y)/2;} else if(x>y) y=(x+z)/2; else x=(y+z)/2; cout<<x<<" "<<y<<" "<<z<<" "; return 0;} Пример ввода: 1.1 2.2 3.3 Пример вывода: 2.75 2.2 3.3