Пунктуальный разбор предложения как сделать ? Вдруг налетел порывистый ветер пр??бежал по кронам деревьев покатал по земле листья поиграл с бельём на верёвке и унёсся в соседний двор.
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Пунктуальный разбор предложения как сделать ? Вдруг налетел порывистый ветер пр??бежал по кронам деревьев покатал по земле листья поиграл с бельём на верёвке и унёсся в соседний двор.
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