Какой объем воды взятой при температуре t=18 можно нагреть до температуры t=60 при сж??гании спирта массой m2=30, если учесть, что a=58% теплоты, выделенной при сгорании спирта, затрачено непроизводительно? Удельная теплоёмкост...
Физика
Какой объем воды взятой при температуре t=18 можно нагреть до температуры t=60 при сж??гании спирта массой m2=30, если учесть, что a=58% теплоты, выделенной при сгорании спирта, затрачено непроизводительно? Удельная теплоёмкость сгорания спирта q=27. Удельная теплоёмкость воды c=4.2*10³
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*4,2*103 (60-18)=5292*10 3 дж
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