Какой объем воды взятой при температуре t=18 можно нагреть до температуры t=60 при сж??гании спирта массой m2=30, если учесть, что a=58% теплоты, выделенной при сгорании спирта, затрачено непроизводительно? Удельная теплоёмкост...

Физика

Какой объем воды взятой при температуре t=18 можно нагреть до температуры t=60 при сж??гании спирта массой m2=30, если учесть, что a=58% теплоты, выделенной при сгорании спирта, затрачено непроизводительно? Удельная теплоёмкость сгорания спирта q=27. Удельная теплоёмкость воды c=4.2*10³

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