Между сторонами угла (ab), равного 60 градусов, проходит луч с. Найдите углы (ас) и (bc), ??сли: 1) угол (ас) на 30 градусов больше угла (bc); 2)угол (ас) в 2 раза больше угла (bc); 4) градусные меры углов (ac) и (bc) относятся...
Математика
Между сторонами угла (ab), равного 60 градусов, проходит луч с. Найдите углы (ас) и (bc), ??сли: 1) угол (ас) на 30 градусов больше угла (bc); 2)угол (ас) в 2 раза больше угла (bc); 4) градусные меры углов (ac) и (bc) относятся как 2:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15, 45. 2) 20, 40. 4) 24, 36.
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