Қарамен жазылған етістіктер Кандагар шақта тұрғанын анықтаңдар. Көмектеседі
Қазақ тiлi
Қарамен жазылған етістіктер Кандагар шақта тұрғанын анықтаңдар. Көмектеседі
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Гость:
Ккөмектеседі-келер шақ)))
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