положение тихого и атлантического океанов по отношению к материкам

География
положение тихого и атлантического океанов по отношению к материкам
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Гость:
Тихий разделяет и одновременно соединяет берега 5-ти континентов Атлантический океан . Егоцентральная часть расположена в экваториальном поясе, а крайняя северная и южная находятся в противоположных полушариях — в холодных полярных широтах. Рис. 30. Географическое положение Атлантического океана По сравнению с Тихим на Атлантический океан больше влияет суша, поскольку он примерно в два раза уже, чем Тихий. Влияние материков особенно ощущается в морях и заливах Атлантики, распо­ложенных в основном в Северном полушарии. Некоторые моря, как например Средиземное, заходят на тысячи километров в глубь суши. Атлантический океан омывает берега около 70 стран четырех конти­нентов — Евразии, Африки, Северной и Южной Америки. Неслучайно в Атлантике проходят морские пути, по которым перевозят больше грузов, чем по любому другому океану. Для улучшения морского сооб­щения с Тихим океаном был сооружен Панамский канал. Суэцкий канал соединяет Атлантический океан с Индийским
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