В калориметр с водой бросают кусочки тающего льда. В некоторый момент кусочки льд?? перестают таять. Первоначальная масса воды в сосуде 330 г, а в конце процесса таяния масса воды увеличилась на 84 г. Какой была начальная темпе...

Физика

В калориметр с водой бросают кусочки тающего льда. В некоторый момент кусочки льд?? перестают таять. Первоначальная масса воды в сосуде 330 г, а в конце процесса таяния масса воды увеличилась на 84 г. Какой была начальная температура воды в калориметре? Удельная теплоемкость воды 4200Дж/(кг•°С),удельная теплота плавлнхения льда 330кДж/кг.

Автор: Гость