В калориметр с водой бросают кусочки тающего льда. В некоторый момент кусочки льд?? перестают таять. Первоначальная масса воды в сосуде 330 г, а в конце процесса таяния масса воды увеличилась на 84 г. Какой была начальная темпе...
Физика
В калориметр с водой бросают кусочки тающего льда. В некоторый момент кусочки льд?? перестают таять. Первоначальная масса воды в сосуде 330 г, а в конце процесса таяния масса воды увеличилась на 84 г. Какой была начальная температура воды в калориметре? Удельная теплоемкость воды 4200Дж/(кг•°С),удельная теплота плавлнхения льда 330кДж/кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сm1(t - t1) = cm2(t2 - t) Процесс таяния льда замедляется при температуре 16 С, а температуру тающего льда примем за 0, тогда c330(t - t1) = c84(-t) 4 = t / t1 - t t = 16 t1 - t = 4 t1 = 16 + 4 = 20
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