Решите задачу, составив уравнение. На ферме имеется лошадей столько же,сколько бы??ов.На каждую лошадь отпускается 5 ц сена, а на быка 3 ц. На все быков отпускактся на 60 ц меньше,чем на лошадей. Сколько всего сена расходует фе...
Математика
Решите задачу, составив уравнение. На ферме имеется лошадей столько же,сколько бы??ов.На каждую лошадь отпускается 5 ц сена, а на быка 3 ц. На все быков отпускактся на 60 ц меньше,чем на лошадей. Сколько всего сена расходует ферма в месяц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-кол во быков или лошадей 5х- съедают лошади 3х - съедают быки +60 для того чтобы уравнять быков и лошадей 5х=3х+60 2х=60 х=30 5 *30=150 на лошадей 3*30=90 на быков 150+90=240 всего Ответ 240
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Прочитай текст. Выпиши предложения с однородными членами. Подчеркни однородные ч??ены, отметь к какому члену предложения они относятся, задай к ним...