Решите задачу, составив уравнение. На ферме имеется лошадей столько же,сколько бы??ов.На каждую лошадь отпускается 5 ц сена, а на быка 3 ц. На все быков отпускактся на 60 ц меньше,чем на лошадей. Сколько всего сена расходует фе...

Математика
Решите задачу, составив уравнение. На ферме имеется лошадей столько же,сколько бы??ов.На каждую лошадь отпускается 5 ц сена, а на быка 3 ц. На все быков отпускактся на 60 ц меньше,чем на лошадей. Сколько всего сена расходует ферма в месяц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-кол во быков или лошадей 5х- съедают лошади 3х - съедают быки +60 для того чтобы уравнять быков и лошадей 5х=3х+60 2х=60 х=30 5 *30=150 на лошадей 3*30=90 на быков  150+90=240 всего Ответ 240
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