Решите задачу, составив уравнение. На ферме имеется лошадей столько же,сколько бы??ов.На каждую лошадь отпускается 5 ц сена, а на быка 3 ц. На все быков отпускактся на 60 ц меньше,чем на лошадей. Сколько всего сена расходует фе...

Математика

Решите задачу, составив уравнение. На ферме имеется лошадей столько же,сколько бы??ов.На каждую лошадь отпускается 5 ц сена, а на быка 3 ц. На все быков отпускактся на 60 ц меньше,чем на лошадей. Сколько всего сена расходует ферма в месяц

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