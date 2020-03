ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ! 1)я собираюсь пойти на танцы сегодня. Там мы будем изучать новые движения. 2)У меня урок английского вечером, после него я буду делать домашнее задание 3)Я хочу пойти на курсы французского, Я хочу читать ...

Гость: Гость:

1)я собираюсь пойти на танцы сегодня. Там мы будем изучать новые движения. I am going to a dancing class today. We will be learning new moves there. 2)У меня урок английского вечером, после него я буду делать домашнее задание I have an English lesson in the evening, after that I will be doing my home assignment. 3)Я хочу пойти на курсы французского, Я хочу читать литературу на этом языке I want to take a course in French. I want to read French literature in the original. 4)После школы я пойду в библиотеку. наверное я буду читать роман. I’m going to the library after school. I will probably read a novel there. 5)Сегодня я иду на курсы французского, мы будем изучать алфавит и новые слова, я думаю, мы будем учиться читать. I am going to French language classes today, we are going to learn the alphabet and, I think, we will be learning to read. 6)Я собираюсь провести весь день дома. я уверена, что я (не?) пойду в школу I am going to spend the day at home. I am sure I won’t be going to school 7) Я собираюсь сходить на тренировку по танцам, сделать домашнее задание и написать эссе. I am going to attend a dancing class, do my home assignment, and write an essay