ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! Дано равенство 8a=6b, где a и b - некоторые числа. Найдите отношение числа b к числу a.

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! Дано равенство 8a=6b, где a и b - некоторые числа. Найдите отношение числа b к числу a.

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