Натуральное число предшествующее числу 18000

Математика
Натуральное число предшествующее числу 18000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число предшествующее 18000-1= 17999
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