Что вы узнали о первом журнале для детей \новикова \ ∵
Литература
Что вы узнали о первом журнале для детей \новикова \ ∵
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый журнал Новикова был выпущен для просветительской деятельности детей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение срочно умоляю !!!!!!!!!!! заранее спасибо г ) 3,2х + 5,6 + 5,8х = 17,21 д ) 3х + 1,2х + 6,7х = 109 е ) 6,7х + 1,9х + 3,3х = ...
История
Что являлось главной заповедью древнегреческого врача Гиппократа? А) "Не лги!" B) ''Не убей!'' C) ''Не укради!'' D) ''Не навреди!''