Что вы узнали о первом журнале для детей \новикова \ ∵

Литература
Что вы узнали о первом журнале для детей \новикова \ ∵
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый журнал Новикова был выпущен для просветительской деятельности детей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Номер по химии Перепишите приведённые ниже схемы реакций... Короче задание номер 6
Ответить
Математика
Решите уравнение срочно умоляю !!!!!!!!!!! заранее спасибо г ) 3,2х + 5,6 + 5,8х = 17,21 д ) 3х + 1,2х + 6,7х = 109 е ) 6,7х + 1,9х + 3,3х = ...
Ответить
История
Что являлось главной заповедью древнегреческого врача Гиппократа? А) "Не лги!" B) ''Не убей!'' C) ''Не укради!'' D) ''Не навреди!''
Ответить
История
Последствия раздробленности Руси помогите пожалуйста:(
Ответить
Алгебра
Срочно! Дам 50 баллов с подробным объяснением! Вычислить интеграл: 1.}от 1 до 2(3x^2-2\x^3)dx }-интеграл 2.}от -1 до 2 (2x+1)^4dx Найти пло...
Ответить