Решите уравнение срочно умоляю !!!!!!!!!!! заранее спасибо г ) 3,2х + 5,6 + 5,8х = 17,21 д ) 3х + 1,2х + 6,7х = 109 е ) 6,7х + 1,9х + 3,3х = 38,08
Математика
Решите уравнение срочно умоляю !!!!!!!!!!! заранее спасибо г ) 3,2х + 5,6 + 5,8х = 17,21 д ) 3х + 1,2х + 6,7х = 109 е ) 6,7х + 1,9х + 3,3х = 38,08
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боже,упрощу тебе жизнь. Заходи в полей маркет качаешь приложение photomath вводишь туда свои примеры и он тебе в секунду решает.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста Сроно!!! 1. Автомобиль прошел первую треть дистанции со скоростью 50 км/ч. Чтобы средняя скорость на всей дистанции была рав...
Информатика
Математика
Беларуская мова
Русский язык