Помогите, пожалуйста перевести это: 1) пейзажи и натюрморты 2) палитра художника 3) пройти испытание временем 4) настоящий шедевр 5) сюжет картины 6) историческое полотно 7) на переднем плане 8) преобладающие цвета...

Английский язык
Помогите, пожалуйста перевести это: 1) пейзажи и натюрморты 2) палитра художника 3) пройти испытание временем 4) настоящий шедевр 5) сюжет картины 6) историческое полотно 7) на переднем плане 8) преобладающие цвета 9) чувство пространства 10) настроение момента 11) общее впечатление 12) яркие светящиеся краски Заранее СПАСИБО)))))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что вы узнали о первом журнале для детей \новикова \ ∵
Ответить
Химия
Номер по химии Перепишите приведённые ниже схемы реакций... Короче задание номер 6
Ответить
Математика
Решите уравнение срочно умоляю !!!!!!!!!!! заранее спасибо г ) 3,2х + 5,6 + 5,8х = 17,21 д ) 3х + 1,2х + 6,7х = 109 е ) 6,7х + 1,9х + 3,3х = ...
Ответить
История
Что являлось главной заповедью древнегреческого врача Гиппократа? А) "Не лги!" B) ''Не убей!'' C) ''Не укради!'' D) ''Не навреди!''
Ответить
История
Последствия раздробленности Руси помогите пожалуйста:(
Ответить