Помогите, пожалуйста перевести это: 1) пейзажи и натюрморты 2) палитра художника 3) пройти испытание временем 4) настоящий шедевр 5) сюжет картины 6) историческое полотно 7) на переднем плане 8) преобладающие цвета...
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Помогите, пожалуйста перевести это: 1) пейзажи и натюрморты 2) палитра художника 3) пройти испытание временем 4) настоящий шедевр 5) сюжет картины 6) историческое полотно 7) на переднем плане 8) преобладающие цвета 9) чувство пространства 10) настроение момента 11) общее впечатление 12) яркие светящиеся краски Заранее СПАСИБО)))))
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