СРОЧНО пожалуйста помогите решить номера по геометрии! Темуу не понимаю;(( Поэто??у, умоляю, как можно более понятно и развернуто!

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1) АВСD - плоскость α, прямая а параллельна плоскости α, коротко это записывается так а║α. Прямая b пересекает плоскость αв точке В. смотри рисунок. Прямые а и b не параллельные и никогда не пересекутся, сколько бы их не продолжать. Ответ:в 2,а) Отрезки АС и КР параллельны одновременно средней линии ЕF. Отсюда можно утверждать, что эти отрезки параллельные. 2,б) Средняя линия равна половине АС. ЕF=16/2=8 см. Пусть одна часть равна х, тогда МN=3х, так как она состоит из 3-х частей, а КР=5х. Средняя линия трапеции КМNР равна полусумме оснований ЕF=0,5(МN+КР). 8=0,5·(3х+5х), 8х=16, х=2, МN=3·2=6 см, КР=5·2=10 см. 3,а) Точки М и С не лежат на прямой АD. Прямая МС пересекает плоскость АВСD, Прямая АD лежит в плоскости АВСD. Ближайшее расстояние между этими прямыми равно отрезку СD Это скрещивающиеся прямые, они не пересекутся. 3,б) Если я правильно понял, то ∠МВС=70°, ∠ВМС=65°. ВС║АD. Рассмотрим ΔВМС. ∠ВСМ= 180-70-65=45°. Искомый угол равен 45°.