Предложение со словом "В наше Время" пожалуйста
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Предложение со словом "В наше Время" пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наше Время люди слишком много стали "зависать" в новых гаджетах.
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