Для приготовления салата взяли 3 части перца, 4 части огурцов и 5 частей поидоров( п?? массе). Сколько кг помидоров понадобтся для приготовления9,6 кг. салатс?

Математика
Для приготовления салата взяли 3 части перца, 4 части огурцов и 5 частей поидоров( п?? массе). Сколько кг помидоров понадобтся для приготовления9,6 кг. салатс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+4+5=12 частей всего 9,6:12=0.8(кг)- одна часть 0.8х5=4(кг)- понадобится помидоров
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