Для приготовления салата взяли 3 части перца, 4 части огурцов и 5 частей поидоров( п?? массе). Сколько кг помидоров понадобтся для приготовления9,6 кг. салатс?

Математика

Для приготовления салата взяли 3 части перца, 4 части огурцов и 5 частей поидоров( п?? массе). Сколько кг помидоров понадобтся для приготовления9,6 кг. салатс?

Автор: Гость