Существительное среднего рода оканчивающиеся на 2 гласные буквы

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Существительное среднего рода оканчивающиеся на 2 гласные буквы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаркое (блюдо из мяса, ударение на О) вдохновение снисхождение впечатление безумие
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