В первом ящике в 5 раз больше мандарин,чем во втором. Сколько кг мандарин во втором ящике,если в двух ящиках вместе 48 кг.

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В первом ящике в 5 раз больше мандарин,чем во втором. Сколько кг мандарин во втором ящике,если в двух ящиках вместе 48 кг.

Автор: Гость