В первом ящике в 5 раз больше мандарин,чем во втором. Сколько кг мандарин во втором ящике,если в двух ящиках вместе 48 кг.
Алгебра
В первом ящике в 5 раз больше мандарин,чем во втором. Сколько кг мандарин во втором ящике,если в двух ящиках вместе 48 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x+x=48 6x=48 x=48÷6 x=8кг (1 ящик) 8×5=40кг (2 ящик)
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