Задание 12 пожадейстааа
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Задание 12 пожадейстааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечер.Дочь приходит со школы,на пороге ее встречает мама.После обеда,дочь идет делать уроки,а мама,подходя к рабочему столу дочери,просит ее дневник. -Давно я у тебя дневник не смотрела...Дай.Его.Мне. Дочь дает дневник,открывая дневник мать в ужасе ругается на дочь,за то что у нее стоит 5 двоек за неделю.Дочь же уходит на кухню.Мама идет за ней и начинает еще больше ссорится с дочерью.Дочь Маша(пусть будет так) начинает сердиться и ругаться на маму тоже. Но вскоре они мирятся.И мам прощает дочь,за то что она получила двойки... Конец.. Или более краткоВ комментариях
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