Я хочу жить в демократическом государстве,потому что... пожалуйстааа))
Обществознание
Я хочу жить в демократическом государстве,потому что... пожалуйстааа))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что,Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём честных и состязательных выборов,Народ является единственно легитимным источником власти,Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов
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