Построить в тональности соль минор : а) ум5 , Ум53 б)t53 - t6 - D64 - D43 - t53 - D65 - Ум77 - t53 Пос??роить в тональности ля минор : в)ув4 , ум5 г)t53 - t6 - s53 - D2 - t6 - II7 - D43 - t53
Музыка
Построить в тональности соль минор : а) ум5 , Ум53 б)t53 - t6 - D64 - D43 - t53 - D65 - Ум77 - t53 Пос??роить в тональности ля минор : в)ув4 , ум5 г)t53 - t6 - s53 - D2 - t6 - II7 - D43 - t53
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вложение.................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ! 1)я собираюсь пойти на танцы сегодня. Там мы будем изучать новые движения. 2)У меня урок английского вечером, после него я ...
Русский язык
Алгебра
В первом ящике в 5 раз больше мандарин,чем во втором. Сколько кг мандарин во втором ящике,если в двух ящиках вместе 48 кг.
Математика
Для приготовления салата взяли 3 части перца, 4 части огурцов и 5 частей поидоров( п?? массе). Сколько кг помидоров понадобтся для приготовления9,6...