Построить в тональности соль минор : а) ум5 , Ум53 б)t53 - t6 - D64 - D43 - t53 - D65 - Ум77 - t53 Пос??роить в тональности ля минор : в)ув4 , ум5 г)t53 - t6 - s53 - D2 - t6 - II7 - D43 - t53

Музыка

Построить в тональности соль минор : а) ум5 , Ум53 б)t53 - t6 - D64 - D43 - t53 - D65 - Ум77 - t53 Пос??роить в тональности ля минор : в)ув4 , ум5 г)t53 - t6 - s53 - D2 - t6 - II7 - D43 - t53

Автор: Гость