Look at the pictures and write what the weather is like

Английский язык
Look at the pictures and write what the weather is like
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Where picture??:) ok. дождь rainy солнечно sunny облачно clody ветрено giddily
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