Определите правильность представленных утверждений "да" или "нет" и обоснуйте сво?? выбор. 1. К самым быстро двигающимся животным, обитающим в водной среде относятся медузы. 2. Название наук "экология" и "экономика" с древнег...

Гость: Гость:

1) нет, самыми быстрыми водными животными считаются акулы, благодаря обтекаемой форме тела они быстро перемещаются в воде. 2) да, потому что ойкос(эко) переводится как "дом" 3) нет, абиотические факторы это факторы неживой природы такие как температура, давление, радиация и т.д. 4) да, они уносят с собой пыль содержащую вредные вещества 5) нет, так как при сжигание будут выделятся вредные вещества загрязняющую атмосферный воздух