Кто из русских князей сделал переяславец столицей своего говударства ?
История
Кто из русских князей сделал переяславец столицей своего говударства ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Святослав Игоревич - сын князя Игоря Старого и княгини Ольги, русский полководец, великий князь киевский с 964 г.
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