Сочинение на тему как я провел лето 5 класс,СРООООЧНО НАДО!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Прозвенел последний в этом учебном году звонок. Оценки были выставлены в дневники, и лето приветствовало меня наступлением каникул. Первый месяц лета я провел в городе, с друзьями. Мы играли во дворе с утра до вечера, и лишь в плохую погоду собирались у кого-нибудь в гостях, чтобы поиграть на компьютере или в любые другие игры, доступные дома. Затем я отправился отдыхать в детский лагерь. Я очень быстро подружился с ребятами из своего отряда. С вожатыми мы тоже очень быстро подружились, они придумывали для нас разные задания и развлечения. Каждый день в лагере происходили интересные мероприятия: военная игра «Зарница», день менеджера, день Нептуна, а также много-много концертов и конкурсов. Из лагеря я приехал отдохнувший и даже слегка потолстевший. После отдыха в лагере я отправился в деревню к бабушке, где меня уже ждал двоюродный брат. Как давно я мечтал об этой встрече! Мы с братом лучшие друзья, но поскольку живем в разных городах, то видеться можем только на каникулах. Из всех летних развлечений отдых у бабушки мне понравился больше всего. Каждый день мы придумывали новые игры и развлечения. Мы играли в бейсбол по собственным правилам, используя самодельные биты и тенисный мячик, строили шалаши, играли в войну в лесу и даже сумели смастерить настоящий плот, который смог плыть по местному озеру, спокойно выдерживая вес меня и моего брата. После всех летних приключений было снова приятно оказаться дома. Несколько дней как раз хватило, чтобы перейти к спокойной городской жизни. А там и первое сентября подкралось как всегда незаметно, и вот я снова в школе.