Подумайте и напишите, какие признаки правового государства есть в современной Ро??сии?
Обществознание
Подумайте и напишите, какие признаки правового государства есть в современной Ро??сии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конституция. Уголовный кодекс Российской Федерации.Кодекс административных правонарушений-признак правового государства в современной России.
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